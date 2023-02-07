07 февраля 2023, 17:16
Строительство надземного перехода через ж/д пути в районе Кольцевой улицы в Лобне начнется в этом году
Новый надземный переход через железнодорожные пути появится в Лобне в районе Кольцевой улицы. Строительство начнется в этом году. На данный момент завершаются проектно-изыскательские работы.
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Реализация этого важного проекта позволит жителям Лобни быстро, комфортно и безопасно добираться из одной части города в другую.
Безопасность на железной дороге стала ключевой темой на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов. В Лобне в этом направлении ведется большая работа совместно с ОАО «РЖД» и линейным управлением МВД на транспорте. Так, в округе вблизи несанкционированных переходов устанавливают информационные щиты, а в ходе рейдов регулярно ловят нарушителей.
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РЖД
Лобня
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