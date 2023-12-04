Подмосковье 04 декабря 2023, 23:26 Строительство мультиформатного ресторана завершат в Красногорске к маю Главгосстройнадзор МО

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Подмосковный Главгосстройнадзор организовал проверку хода строительства многофункционального торгово-ресторанного комплекса вблизи деревни Михалково в городском округе Красногорск. Все работы планируют завершить до апреля 2024 года.

Планируется, что в здании будут расположены фуршетная зона, обеденные залы на втором и третьем этажах, а также магазины цветов и подарков, книжные, ювелирные и мобильные салоны связи.

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Подвальный этаж и надстройку займут технические помещения и складская зона. Здесь оборудуют санузлы и подсобные помещения, а также установят газовую котельню и вентиляционную камеру.

Строительство предусматривает установку четырех пассажирских и двух грузовых лифтов, включая остановки на подземном этаже для загрузки и разгрузки товаров. Также объект оборудуют для доступа маломобильных граждан в соответствии с современными стандартами.

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