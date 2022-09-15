Строительство моста через Клязьму завершат в Мытищах в 2023 году | 360°

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Строительство моста через Клязьму завершат в Мытищах в 2023 году

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В Мытищах приступили к строительству моста через реку Клязьму. По сообщению МТДИ Подмосковья, он станет частью новой автодороги Осташковское шоссе — деревня Ульянково в микрорайоне Пирогово.

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Мост возводят в рамках реализации президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

«Строители проводят подготовку к устройству свай под опоры мостового сооружения — идет поставка железобетонных свай на стройплощадку. Всего предстоит провести устройство 219 свай для четырех опор. Параллельно ведутся строительство ливневой канализации, локальных очистных сооружений, переустройство инженерных коммуникаций, устройство щебеночного основания на примыкании к деревне Ульянково», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Участок строительства общей протяженностью более трех километров пройдет вдоль границы жилой застройки от Осташковского шоссе в деревне Пирогово до примыкания к дороге Пирогово — Сорокино в деревне Ульянково. В перспективе новая дорога обеспечит выход на строящуюся Мытищинскую хорду, уточнил министр транспорта региона Алексей Гержик.

Завершить строительство планируется в третьем квартале 2023 года.

Ранее губернатор Воробьев напомнил о федеральных дорожных проектах в Подмосковье.

Мытищи

Строительство

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