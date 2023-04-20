Подмосковье 20 апреля 2023, 17:41 Строительство моста через Дмитровское шоссе началось на Северном обходе в Лобне

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Строительство моста через Дмитровское шоссе началось в Лобне. Рабочие начали укладывать монолитные переходные плиты на подходах к путепроводу, который станет частью транспортной развязки Северного обхода.

Сейчас строители монтируют основания и арматурные каркасы, начинают бетонирование. Параллельно идет строительство участка Северного обхода в районе Рогачевского шоссе. Там устанавливают опоры и подпорные стены эстакады, вскоре начнется сборка металлоконструкций. Также строится съезд к аэропорту Шереметьево протяженностью более километра.

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Этим летом начнут строить одноуровневую кольцевую развязку на Рогачевском шоссе. Работы завершат в конце 2024 года. Планируется, что Северный обход будет готов к 2025 году.

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