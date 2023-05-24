Подмосковье 24 мая 2023, 19:55 Строительство мини-стадиона в микрорайоне Красная Поляна в Лобне начнут летом

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Футбольное поле построят в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. Работы начнутся в третьем квартале 2023 года.

Летом рабочие подготовят основание и установят мини-стадион, на котором можно будет играть в футбол. Такие же стадионы появятся в еще шести округах Подмосковья. Кроме того, в этом году реконструируют стадион «Труд» в Лобне. Он также находится в микрорайоне Красная Поляна.

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Сегодня в округе работают 18 спортивных секций. Самые популярные из них связаны с игровыми видами спорта, фехтованием, плаванием, гимнастикой и единоборствами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры, отвечающей вызовам времени.

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