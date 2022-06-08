Строительство медцентра в Хотькове закончат в 2024 году

Строительство нового медицинского комплекса в Сергиево-Посадском округе ведется согласно графику. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Строительная готовность больнично-поликлинического комплекса составляет более 10%.

«В строительстве задействовано более 90 рабочих и 13 единиц техники. Продолжаются работы по устройству фундамента и его гидроизоляции, а также бетонированию вертикальных конструкций и плиты перекрытия первого этажа. Работы ведутся на всех участках строительства согласно графику», — рассказал глава областного Минстроя Владимир Локтев.

Закончить строительство медицинского центра планируется в 2024 году. Возведение медцентра ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена». Учреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной помощи и строится за счет средств бюджета.

Источник фото: телеканал «360»

По проекту, в будущем здании предусмотрены детско-взрослая поликлиника на 450 посещений в смену, консультативно-диагностический центр с профильными отделениями и лабораторией и стационар на 60 коек.

Источник фото: телеканал «360»

Рядом с медицинским комплексом обустроят парковку, места для отдыха, установят игровые площадки и проведут комплексное озеленение.