Подмосковье 27 апреля 2023, 22:06 Новый транспортно-пересадочный узел у станции метро «Котельники» откроют в конце года Ольга Фельдфебелева

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Строительство транспортно-пересадочного узла вблизи станции метро «Котельники» планируется завершить к концу 2023 года. Одним из этапов возведения является установка навесов с проектным названием «Сухие ноги», рассказал замглавы муниципального казенного учреждения «Развитие Котельники», начальник управления благоустройства администрации округа Иван Жарков.

Сооружения уже построены и остеклены между вестибюлями 2 и 3, выполняется монтаж навесов между выходами 4 и 5 и благоустройство близлежащей территории.

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«В основе проектирования ТПУ лежала концепция сухих ног, когда пассажир может перейти с одного вида транспорта на другой, не выходя из помещения, либо под навесом» — добавил начальник.

Также Жарков отметил, что площадь, где в настоящий момент располагается остановочно-разворотная площадка (ОРП-1) для всех автобусных маршрутов модернизируют, и здесь останутся только составы большого класса, выполняющие межрегиональные поездки. Пригородные автобусы будут останавливаться вблизи павильонов, там для них организуют отстойный пункт.

«В периметре, где „Сухие ноги“, будут размещены шесть торговых павильонов — современные, в стилистике общего решения ТПУ .Рядом с ОРП также будет возведен нестационарный объект, где расположатся кассы, зал ожидания, туалеты, коммерческие помещения для арендаторов. Предполагается, что они будут оказывать услуги пассажирам, например, кофейни, иной общепит», — поделился замглавы «Развитие Котельники».

Также по словам Жаркова, на ТПУ установят новые остановочные пункты с яркой подсветкой и USB-розетками для гаджетов. Часть автобусных павильонов уже заменили, работа будет продолжена в этом году.

«Реализуемый проект очень большой как по объему строительства, так и по объему инвестиций. Это частная земля, ее владелец является разработчиком и инвестором этого проекта, оценочная стоимость которого превышает 200 миллионов рублей. Инвестор готов вкладывать и развивать эту территорию, администрация городского округа оказывает курирующую помощь по необходимым вопросам», — добавил руководитель управления благоустройства городской администрации.

Проект поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев, курирует строительство заместитель председателя правительства региона Анна Кротова. В целом в 2023 году работы по реконструкции ТПУ должны быть закончены. Работы были временно приостановлены из-за корректировки проекта в связи с привязкой к местности, необходимые изменения уже внесены.

Котельниковский ТПУ является крупнейшим транспортным узлом Подмосковья. Ежедневный пассажиропоток здесь составляет порядка 60 тысяч человек, метро «Котельники» является конечной точкой для 56 автобусных маршрутов.

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