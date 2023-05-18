Подмосковье 18 мая 2023, 12:28 Строительство ливневой канализации началось на участке Северного обхода Лобни

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Ливневую канализацию начали прокладывать на участке Северного обхода Лобни. Строители копают траншею и котлованы, устанавливают смотровые колодцы и гидроизоляцию.

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Также строится транспортная развязка на пересечении Дмитровского шоссе и Северного обхода Лобни. Ее общая протяженность — более двух километров, на ней предусмотрено пять съездов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что эту развязку откроют с опережением срока — к концу года.

Новая дорога позволит перераспределить транспортные потоки на съездах с Северного обхода на Дмитровское шоссе, а время в пути сократится на 10-15 минут.

Кроме того, в районе Рогачевского шоссе строится съезд с Северного обхода в сторону аэропорта Шереметьево протяженностью более километра. В июне рабочие приступят к возведению одноуровневой кольцевой развязки на Рогачевском шоссе. Завершить эти работы планируют в конце 2024 года.

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