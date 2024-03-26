Подмосковье 26 марта 2024, 15:27 Строительство ливневой канализации начали в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Многолетнюю проблему подтоплений решат в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске. Там началось строительство ливневой канализации вблизи дома № 18.

Ранее жители обращались с просьбой о строительстве ливневки в микрорайоне Рекинцо в к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

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«На протяжении долгого времени жители многоквартирного дома № 18 в микрорайоне Рекинцо сталкивались с проблемой подтопления двора, особенно в период сильных ливневых дождей и таяния снега. Зачастую вода подтапливает подъезды. Строительство ливневой системы позволит защитить двор во время прохождения ежегодных паводков», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Сейчас рабочие уже демонтировали асфальт, разрыли котлован и начали установку колодцев для сбора воды. Отвод ливневых стоков будет осуществляться через улицу Тамойкина. Завершить работы планируется к июлю 2024 года.

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