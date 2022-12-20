Подмосковье 20 декабря 2022, 03:54 Строительство крупнейшего в России долгостроя завершили в Реутове Главгосстройнадзор Подмосковья: строительство ЖК «Новокосино-2» в Реутове окончено Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Строительство 17-го по счету, последнего корпуса ЖК «Новокосино-2» в Реутове окончено. Заключение о соответствии выдал Главгосстройнадзор Московской области. После ввода в эксплуатацию дома будут восстановлены права еще 1377 дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ государственного строительного надзора Московской области.

В новом многоквартирном доме 11 подъездов, двухуровневый подземный паркинг и коммерческие помещения, сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян. Он отметил, что объект готов к введению в эксплуатацию.

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«ЖК „Новокосино-2“ — самый крупный в стране долгострой, в отношении которого Наблюдательным советом когда-либо принимались решения о восстановлении прав граждан», — сообщил исполнительный директор ППК «Фонд развития территорий» Константин Тимофеев.

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Бывший застройщик ООО «ЭкспертСтрой» со строительством дома не справился, отметил Тимофеев. Решение о завершении строительства в 2020 году принял наблюдательный Совет Фонда развития территорий, после этого права застройщика передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

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Ключи от своих квартир участники долевого строительства смогут получить в начале 2023 года.

Строительство 17 домов высотой от восьми до 25 этажей началось в 2011 году, однако впоследствии было «заморожено» застройщиком. Оно возобновилось в 2021 году.

Подробнее узнать о работе главного управления государственного строительного надзора Московской области можно на сайте, в социальных сетях и мессенджерах: на странице во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», в Дзене, в Rutube-канале, а также в Telegram-каналах «Главгосстройнадзор МО», «Надzор Подмосковья» и на канале министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.