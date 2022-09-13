Строительство котельной, ремонт ВЗУ и подъездов, подготовка к зиме: в Истре обсудили сферу ЖКХ | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 22:58 Поделиться Telegram

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Viber Строительство котельной, ремонт ВЗУ и подъездов, подготовка к зиме: в Истре обсудили сферу ЖКХ Телеканал "360"

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В Истре обсудили, как изменится сфера ЖКХ в будущем и какие работы уже завершили в текущем году. В округе отремонтировали подъезды, обновляют лифты, проводят работы по капремонту МКД, в поселке Первомайский построят новую котельную, а в Павловской Слободе реконструируют ВЗУ. Об этом главе округа Татьяне Витушевой доложил профильный заместитель.

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В этом году в Истре отремонтировали уже 19 подъездов — в Снегирях, Дедовске, Курсакове, Онуфриеве и Новопетровском. До конца сентября работы завершат еще в двух. Обновили все — начиная от почтовых ящиков и светильников, заканчивая заменой межтамбурных дверей и плитки на первых этажах. Масштабные работы проводят и по ремонту самих домов.

«В текущем году запланированы работы по капитальному ремонту многоквартирных домов: кровли — 68, фасады — 11, лифтовое оборудование — 29 единиц, и внутренние инженерные сети», — сообщил заместитель главы администрации г. о. Истра Алексей Казаков.

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При этом власти будут бороться с нерадивыми управляющими компаниями — теми, кто не выполняет обещания перед жителями.

Большое внимание в округе уделяют и строительству новых очистных сооружений и реконструкции старых. Уже сейчас наметили план на следующий год.

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«По проектированию КНС и коллектора от дедовской школы-интерната до сети водоотведения дедовска и КНС и коллектор в деревне Рычково с подключением на очистные города Истра», — сказал Алексей Казаков.

Для этого планируют войти в государственную программу. Подрядчик уже определен. Проект должен быть готов до конца года. Данные объекты крайне важны, ведь проблема с очистными сооружения в этих населенных пунктах волнует жителей не первый год, отметили на совещании. По госпрограмме планируют построить и мощную котельную в поселке Первомайский.

Есть хорошие новости и для жителей Павловской Слободы — там реконструируют водозаборный узел. Люди будут обеспечены чистой и качественной водой. До конца года проведут конкурсные процедуры. Объект планируют запустить в 2023 году.

Также на совещании напомнили, что еще один актуальный вопрос — это газовая безопасность. Важно, чтобы жители заключали договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования. Для большей безопасности в квартирах и домах устанавливают газоанализаторы. Они нужны для того, чтобы предотвратить утечку в доме. Таким оборудованием уже оснастили более полутора тысяч муниципальных квартир. До конца года эта цифра превысит две тысячи. Также в округе по программе социальной газификации голубое топливо проведут еще в 157 населенных пунктов.

Готов округ и к зимнему периоду — 65 котельных прошли все проверки.

Ранее глава Госжилинспекции региона Ольга Федина доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что жилые дома будут готовы к запуску к 15 сентября.

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