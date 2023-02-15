15 февраля 2023, 18:31
Строительство котельной проверили на проспекте Юных Ленинцев в Подольске
Специалисты технадзора проверили строительство модульной котельной на проспекте Юных Ленинцев в Подольске. Сейчас на ней ведут сварочные работы трубопровода теплоснабжения и гидроизоляцию железобетонных конструкций.
За работами следят сотрудники ГБУ МО «УТНКР». Они проверяют соблюдение норм, требований и стандартов строительства.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новая котельная в Ликино-Дулеве решит проблему с перебоями тепла. Она заработает в конце марта этого года.
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