Подмосковье 15 февраля 2023, 18:31 Строительство котельной проверили на проспекте Юных Ленинцев в Подольске

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Специалисты технадзора проверили строительство модульной котельной на проспекте Юных Ленинцев в Подольске. Сейчас на ней ведут сварочные работы трубопровода теплоснабжения и гидроизоляцию железобетонных конструкций.

За работами следят сотрудники ГБУ МО «УТНКР». Они проверяют соблюдение норм, требований и стандартов строительства.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новая котельная в Ликино-Дулеве решит проблему с перебоями тепла. Она заработает в конце марта этого года.

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