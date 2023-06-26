Подмосковье 26 июня 2023, 09:31 Строительство кольцевой развязки началось на Рогачевском шоссе в Лобне

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Строительство одноуровневой кольцевой развязки началось на Рогачевском шоссе в Лобне. Проект реализуют в рамках строительства Северного обхода города.

По сообщению пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, строители приступили к перекладке инженерных коммуникаций и устройству котлована 1-го подземного пешеходного перехода. Всего их будет два.

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«Новая развязка обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города, что поможет разгрузить Краснополянскую улицу, улучшить выезд на Рогачевское шоссе, время выезда из Лобни сократится еще на 10 минут», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Общая протяженность развязки составит полтора километра.

Сейчас также идет строительство съезда в сторону аэропорта «Шереметьево» и участка между Рогачевским шоссе и дорогой «Хлебниково-Рогачево-Луговая». Завершатся работы на западном участке Северного обхода в конце 2024 года.

Кроме того, строится транспортная развязка на пересечении Дмитровского шоссе и Северного обхода. Открыть движение там планируется к 1 сентября, а полностью завершить работы — к концу года.

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