Строительство каркаса школьного корпуса завершили в Раменском

Будущий учебный корпус средней общеобразовательной школы № 6 на улице Серова в Раменском приобрел четкие очертания. Строители завершили работу над каркасом здания.

Корпус на 200 мест для размещения начальной школы планируется завершить в августе 2023 года, чтобы в обновленную школу ребята пришли уже 1 сентября.

«В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних и внешних инженерных сетей, отделке помещений, кровельные работы, благоустройство прилегающей территории. Строительная готовность объекта — 60%», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В двухэтажном здании разместятся учебные кабинеты начальной школы, помещения для групп продленного дня, актовый зал с артистическими и кладовой, спортивный зал с раздевалками и душевыми, медблок, административные и вспомогательные помещения. Его общая площадь составит 4,5 тысячи квадратных метров.

Работы ведутся по государственной программе Подмосковья за счет средств бюджета. К 1 сентября 2022 года в регионе откроется 15 новых школ и детских садов, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.