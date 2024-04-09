Подмосковье 09 апреля 2024, 16:00 Строительство кампусов Технолицея имени Долгих завершат в декабре 2024 года Главгосстройнадзор МО

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Два новых кампуса для проживания учащихся появятся на территории Областного технологического лицея имени В. И. Долгих в селе Павловская слобода города Истра. Главгосстройнадзор Московской области выдал разрешение на строительство этих объектов.

Площадь двух трехэтажных корпусов составит примерно шесть тысяч квадратных метров. Планируется, что ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» введет их в эксплуатацию в декабре 2024 года. Кампусы будут способны вместить 166 человек. Кроме того, здесь разместят учебные комнаты, читальный зал, столовые, переговорные, санитарные и гардеробные помещения, а также бельевые и подсобные зоны.

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Образовательный кластер в Павловской Слободе открыли 1 сентября 2023 года. Он является третьим образовательным учреждением Подмосковья, созданным правительством Московской области совместно с Гимназией имени Е. М. Примакова.

Технологический лицей рассчитан на 320 дошкольников и 960 учащихся начальной и средней школы. Внутри учебного комплекса расположен атриум и зона с игровыми площадками. На территории есть стадион с трибунами, а рядом с лицеем находится живописный лесопарк с прогулочными зонами, экотропами и велосипедными дорожками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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