Строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений продолжатся в Подмосковье. Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2022 году предстоит открыть 23 новых объекта.

«Мы продолжаем большую программу в рамках президентских проектов по строительству и капитальному ремонту учреждений. Очевидно, что и форма, и содержание должны соответствовать, поэтому 23 новых объекта, включая 12 поликлиник, мы должны открыть в этом году», — сказал губернатор Подмосковья.

Воробьев обратился к министрам строительства с просьбой, чтобы они очень внимательно выбирали подрядчиков для реализации запланированного, напомнив про опыт сотрудничества с Министерством обороны.

«Считаю, что нужно и дальше все эти узкие места смело использовать, усилив которые, стройка сокращается в два или 1,5 раза. Все детали имеют значение», — подчеркнул губернатор.