Подмосковье 16 августа 2023, 17:11 Строительство храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» возобновили в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Строительство храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Лобне приостановили в 2020 году. Сейчас специалисты провели экспертизу и возобновили работы.

Строители накрыли крышей трапезную часть храма, возвели стены барабана и готовят бетонный свод для купола.

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Фундамент храма заложили еще в 2012 году, а три года спустя началось строительство. Его приостановили из-за пандемии и для поиска специалистов, которые смогут воплотить в жизнь задуманное архитектурное решение по фигурной выкладке кирпича.

«Городу нужен был просторный храм, потому что все храмы у нас маленькие. <…> Первые несколько лет работы шли активно, потом финансирования стало меньше и пришлось продолжать своими силами», — рассказал настоятель храма Святителя Филарета протоиерей Димитрий Григорьянц.

Он добавил, что в 2021 году провели экспертизу постройки, а также внесли много изменений в конструкции. Например, заменили свод храма на более крепкий.

«В этом году работы продолжились. Надеюсь, успеем накрыть крышей и пространство над алтарем, будем стараться максимально закрыть контур здания», — отметил отец Димитрий.

После окончания строительства старый храм Святителя Филарета станет домовым для соседней гимназии. При этом все основные богослужения будут проходить в новом здании.

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