Подмосковье 31 января 2024, 14:03 Строительство гостиничного комплекса для школьников и студентов начнется в Долгопрудном в 2024 году «РосЕвроСити»

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Компания «РосЕвроСити» построит гостиничный комплекс «Физтех-лэнд» для школьников, студентов и преподавателей Физтех-лицея имени Капицы. Возведение объекта начнется уже в этом году.

«Проект, инвестиции в который составят более 1,5 миллиарда рублей, будет реализован в две очереди. Приступить к строительству первой очереди компания планирует в начале третьего квартала 2024 года. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса намечены на четвертый квартал 2026 года», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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После этого компания приступит к возведению второй очереди — строительству тематического парка «Физтех-Лэнд». Реализация проекта позволит создать в округе 40 рабочих мест.

Основной корпус гостиницы будет рассчитан на 200 номеров, десять таунхаусов и четыре коттеджа. В период каникул в отеле также смогут останавливаться спортивные команды, которые будут тренироваться на базе отеля.

«Уникальность парка „Физтех-лэнд“ в том, что он станет экспериментальным центром, который будет включать лектории, амфитеатр, веревочный парк, мастерские и полигон для тестирования разработок в робототехнике и беспилотных аппаратов, лектории для проведения выставок, презентаций и конференций», — подчеркнул коммерческий директор ООО «РосЕвроСити» Михаил Тонков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что образовательный комплекс в Павшинской пойме откроют к 1 сентября.

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