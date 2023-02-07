Подмосковье 07 февраля 2023, 13:31 Строительство газового котла в Шатуре завершится весной

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Газовый котел планируют достроить в Шатуре весной 2023 года. Новое газовое устройство заменит старую котельную обеспечит теплом жителей округа.

Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья проконтролировали строительство сдвоенного газового котла наружного размещения в деревне Голыгино. Отмечается, что работы ведутся по плану.

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Новый источник энергии обеспечит горячей водой и теплом четыре многоквартирных дома, школу и местный дом культуры. Всего с начала 2022 года в Подмосковье построили 5️6 объектов теплоснабжения.

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