Строительство газопроводов в Кунисникове и Бирлове завершат досрочно

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов каждую неделю выезжает на объекты, где идут строительно-монтажные работы по программе Социальной газификации.

На этой неделе Баранов побывал на площадках в деревнях Кунисниково и Бирлово Дмитровского городского округа. Там сейчас монтируют подводки к границам земельных участков с выводом газопровода из земли. По графику работы здесь должны завершиться 20 июня текущего года.

Дмитровский городской округ — лидер программы по количеству построенных газопроводов-вводов до границ участков — 1117, газ пришел уже в 126 домов, на данный момент работы идут в семи населенных пунктах округа.

Игорь Баранов считает первоочередной задачей в реализации президентского проекта контроль за работой строителей и за сроками выполнения работ.

«Всегда лучше своими глазами все увидеть, на месте решить возникающие вопросы. Работы в этих населенных пунктах начаты несколько недель назад, но темпы строительства идут с превышением дневных объемов, поэтому уже сейчас понятно, что работы здесь мы завершим раньше запланированного срока. Напомню, что уже сейчас жители могут подавать заявки на догазификацию», — сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз».

Узнать статус газификации населенного пункта и сроки проведения работ можно на интерактивной карте.