Строительство газопровода до ЖК «Высокие жаворонки» завершили в Одинцовском округе

Мособлгаз завершил строительство газопровода, который создаст условия для отопления многоэтажной многоквартирной застройки в Одинцовском городском округе.

В настоящее время ведется активное строительство вблизи деревни Таганьково.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов подчеркнул, что решение вопроса обманутых дольщиков поставлено губернатором Московской области на особый контроль.

«Мособлгаз завершил строительство газопровода до ЖК „Высокие жаворонки“ на месяц ранее намеченного срока. Застройщик закончит монтаж котельной в марте, основное оборудование уже установлено», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь, чтобы подмосковным жителям подключиться к газу, для заявки хватит всего 30 человек. Жители могут не ждать, а сами попросить включить их дом в программу газификации. Московская область набрала высокие темпы по уровню газификации и уже занимает ведущее место среди других регионов страны.