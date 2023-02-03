Подмосковье 03 февраля 2023, 18:24 Строительство ФОКа в Балашихе завершили на 60%

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Стадион «Труд» реконструируют в Балашихе. В январе 2019 года объект вошел в состав спортивной школы олимпийского резерва «Метеор». После завершения работ на стадионе появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс и футбольное поле с искусственным покрытием.

Сейчас строители приступили к устройству фасада ФОКа. Площадь объекта составит 2,5 тысячи квадратных метров.

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«Общая строительная готовность — более 60%. Ведутся работы по устройству кровли, фасада здания ФОКа, монтаж внутренних инженерных сетей, установка витражей», — сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

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Проект предполагает обновление футбольного поля, бейсбольной площадки, установки освещения и спортивного табло. Открытие обновленного спортивного комплекса планируется в третьем квартале 2023 года. Всего в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» до конца 2023 года планируется сдать восемь спортобъектов.

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