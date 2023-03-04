Подмосковье 04 марта 2023, 16:24 Строительство филиала Центра профилактики и борьбы со СПИДом завершат в Котельниках к середине года

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В Подмосковье завершают строительство первого в регионе филиала Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Его планируют открыть уже в середине 2023 года.

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«В настоящий момент мы выполняем финишную отделку внутренних помещений, фасадные работы практически закончены, согласно проекту, наружные стены отделаны фиброцементными плитами и оцинкованной сталью», — рассказал начальник участка Алексей Клюкин.

Через две недели здание уже будет готово принять первое оборудование.

Филиал Центра по профилактике и борьбе со СПИДом будет рассчитан на 360 посещений в сутки. Здесь будут оказывать профилактическую, противоэпидемическую, консультативно-диагностическую и лечебную помощь. Его возводят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

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