Строительство 39 зданий одобрили в Подмосковье за неделю

Разрешения на строительство 39 зданий выдали за неделю в Подмосковье. За тот же срок ввод в эксплуатацию одобрили для пяти жилых и 14 нежилых помещений.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья сообщили, что одобрение получили проекты строительства экофермы и молочного цеха в Сергиевом Посаде, школы для 550 учеников в Долгопрудном.

Вскоре построят паркниг для 601 автомобиля в Красногрске, склад сельхозпродуктов в Серебряных Прудах, ремонтную мастерскую на улице Первостроителей в Воскресенске и не только.

В Химках появится новый склад металлоизделий. Его откроют в микрорайоне Сходня. В Дмитрове — цех для изготовления железобетонных конструкций.

В Ленинском округе откроют новый многофункциональный комплекс вблизи деревни Горки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.