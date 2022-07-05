Строительство еще 35 зданий одобрили в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе разрешение на ввод в эксплуатацию в Московской области получило 75 зданий. Среди них 41 жилой объект и 34 нежилых. Кроме того, разрешения на строительство получило еще 35 зданий, работы начнутся уже в ближайшее время.

Среди тех зданий, которые уже построены и сданы, — 30 таунхаусов в коттеджном поселке «Кембридж» в Истре. Также разрешение на ввод в эксплуатацию получили пять многоквартирных домов в Ленинском городском округе, три дома в Орехово-Зуеве и некоторых других городских округах Московской области.

Среди нежилых объектов можно выделить производственно-складской комплекс в Раменском городском округе, складской корпус в городском округе Дубна, административное здание в Одинцовском городском округе.

Среди тех зданий, которые только получили разрешение на строительство, — большая школа в Мытищах, детские сады в нескольких городских округах, офисное здание в Раменском и производственно-складские комплексы в Наро-Фоминске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в Лобне и проверил ход строительных работ. Несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за различных ограничений, строительство Северного обхода Лобни идет по графику. Первый этап проекта сдадут в срок — в конце декабря этого года.