Подмосковье 26 июля 2023, 09:43 Строительство еще 137 жилых домов одобрили в коттеджном поселке в Дмитрове Группа "Самолет"

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Минжилполитики одобрила строительство еще 137 домов проекта «Дмитров Дом». Это одноэтажные коттеджи, выполненные в едином дизайне.

Как рассказали в ведомстве, кроме двухэтажных домов площадью от 105 до 227 квадратных метров, на территории квартала появятся здания нового формата. Это одноэтажные коттеджи размером 60 квадратных метров. Фасады выполняет в едином стиле, сочетающемся с окружающее природой.

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Проект индивидуального жилого строительства «Дмитров Дом» стартовал весной этого года. Возведение первых 130 коттеджей завершится до конца марта 2024 года. Также на территории появятся пешеходные пути и проезды для машин, откроются несколько детских садов, школа и поликлиника.

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