Подмосковье 22 января 2023, 17:09 Строительство двухуровневой эстакады завершили в аэропорту Домодедово

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В аэропорту Домодедово готовятся к открытию двухуровневой эстакады, которую возвели в рамках строительства нового сегмента пассажирского терминала Т2. Об этом сообщил руководитель проекта по строительству второго пассажирского терминала Александр Бойко.

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«Общественному и личному транспорту будет комфортней подъезжать к аэропорту. С нижнего уровня эстакады можно будет встречать прилетающих пассажиров, верхний — для вылетающих из нового пассажирского сегмента терминала Т2», — рассказал Александр Бойко.

Строительство эстакады началось в 2016 году, в 2018 году был закончен первый этап, в ходе которого возвели верхний уровень эстакады. Сейчас вся развязка технически готова к вводу в эксплуатацию.

Протяженность всей эстакады более одного километра, пропускная способность — 43 тысячи автомобилей в день. Движение по верхнему уровню уже запущено, уточнил руководитель проекта.

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