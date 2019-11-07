Строительство двух корпусов ЖК «Столичный» завершилось в Балашихе

В микрорайоне Саввино городского округа Балашиха на территории жилого комплекса «Столичный» завершено строительство двух домов — К11 и К12. Объекты получили заключения о соответствии требованиям проектной документации, сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком жилого комплекса является ООО «Главстрой-СПБ». Площадь каждого 17-этажного корпуса составляет 25 тысяч квадратных метров. Каждая новостройка рассчитана на 455 квартир.

Источник фото: телеканал «360»

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В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены детские площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.

«В настоящее время на территории ЖК „Столичный“ ведутся работы по возведению еще шести жилых корпусов, а также строится детский сад на 80 мест и школа на 900 мест», — отметил руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Источник фото: телеканал «360»

Следить за ходом строительства этих объектов можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки». Для этого необходимо установить на смартфон приложение «Добродел», авторизоваться и в разделе «Подмосковные стройки» с помощью фильтров найти интересующий объект.