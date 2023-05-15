Подмосковье 15 мая 2023, 17:19 Строительство двух фельдшерских пунктов началось в Шаховской Минстрой МО

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Еще два новых фельдшерско-акушерских пункта появятся в городском округе Шаховская. Строительство началось в селах Ивашково и Дубранивка.

На местах уже начали планировать территорию и готовить основания под фундаменты — об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья. Новые ФАПы возведут по технологии завода Pro Module. Сдать объекты здравоохранения планируется в начале 2024 года.

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Общая площадь каждого одноэтажного здания составит 200 квадратных метров. Пункты рассчитаны на 36 посещений в смену. Внутри разместятся кабинеты врачей, оснащенные современным медицинским оборудованием.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сделал акцент на важности доступной медицины.

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