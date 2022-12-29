Подмосковье 29 декабря 2022, 16:49 Строительство домов в ЖК «Симферопольский» завершили в Подольске

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Строительство домов № 2, 4, 6 в ЖК «Симферопольский» завершилось. Работы велись с 2012 года.

Застройщик ЗАО «Подольский ДСК» должен был завершить работы в 2014 году, однако, в 2016-м темпы строительства снизились. Впоследствии строительство полностью остановилось, а застройщик был признан банкротом.

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В декабре 2020 года объект передали для завершения строительства в Фонд защиты прав граждан, который отстаивает интересы участников долевого строительства Московской области. В 2021 году строительство ЖК возобновилось, а 28 декабря 2022-го была завершена итоговая проверка и выдано заключение о соответствии проектной документации. Таким образом, права 89 участников долевого строительства в скором времени будут восстановлены.

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Ранее стало известно, что Подмосковье окончательно решит вопрос с обманутыми дольщиками к 2023 году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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