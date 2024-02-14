Подмосковье 14 февраля 2024, 12:58 Строительство дома для переселенцев в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске завершат в мае Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Строительство многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске вышло на финишную прямую. Уже в мае переселенцы из аварийного жилья получат ключи от новых квартир. Об этом сообщили в пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья во вторник.

«На сегодня дом в микрорайоне Рекинцо-2 фактически готов. Осталось подать тепло и завершить мелкие отделочные работы», — уточнил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

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В дом общей площадью около десяти тысяч квадратных метров переедут около 400 жителей аварийных домов в деревне Колтышево, а также в поселках Поварово и Жуково.

Сейчас рабочие завершают комплексное благоустройство прилегающей территории. Во дворе обустраивают зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новом этапе программы по расселению аварийного жилья в Подмосковье.

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