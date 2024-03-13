Подмосковье 13 марта 2024, 15:20 Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья в Солнечногорске завершили на 95% Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Солнечногорске завершают работы по благоустройству дворовой территории возле нового пяти секционного дома в микрорайоне Рекинцо-2. Дом предназначен для переселенцев из аварийного жилья. В настоящее время общая готовность строительства составляет 95%.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Заместитель главы округа Александр Сорокин осмотрел ход выполненных работ на данном участке.

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«Основные работы закончены, все коммуникации проведены. В каждой квартире проведена качественная отделка, установлены кухонные плиты и вся необходимая сантехника. На завершающей стадии и работы по благоустройству территории. Уже выложена брусчатка, обустроено место под мусорные баки, установлены лавочки и вазоны. Почти готова парковка на 155 машиномест, восемь из которых — для инвалидов», — прокомментировал заместитель главы округа Александр Сорокин.

Новый дом рассчитан на 147 комфортабельных квартир. В него смогут переехать около 400 человек. Переезд осуществляется в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что еще 100 квартир в аварийных домах Солнечногорска расселят к июню.

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