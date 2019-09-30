Строительство долгостроя ЖК «Олимпийский» возобновили в Чехове. Его обещают сдать в 2020 году

В Чехове возобновили строительство 5-го корпуса долгостроя ЖК «Олимпийский». Его планируют завершить до осени 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

На строительной площадке в Чехове собрались представители Министерства жилищной политики области, администрации городского округа Чехов, инициативных граждан ЖК «Олимпийский», генерального подрядчика и застройщика. После длительной паузы здесь возобновилось строительство 5-го корпуса жилого комплекса.

Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, город Чехов, микрорайон Олимпийский, корпус № 5, осуществлялось застройщиком ООО «Ванаг» с 2014 года. Первоначально планировалось завершить строительство и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Источник фото: Министерство жилищной политики Московской области

Из-за финансовых трудностей застройщика строительство приостановили, при этом были нарушены права 85 граждан — участников долевого строительства.

Заместитель министра жилищной политики Подмосковья Елена Апполинарова уточнила, что сейчас застройщик решил финансовые трудности, открыто проектное финансирование в АО «НС Банк». Кроме того, в рамках существующего договора подобран генеральный подрядчик ООО «Интерстрой — Девелопмент».

С конца августа строительно-монтажные работы на объекте возобновлены, добавила Елена Апполинарова.

Источник фото: Министерство жилищной политики Московской области

Представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Олимпийский» Ирина Бех заключила договор в 2015 году: «Долго ждали, было состояние безысходности».

По словам Ирины Бех, затем дольщики начали обращаться в администрацию, записываться на прием в министерство. «Сегодня на встрече мы услышали от застройщика и представителя Министерства, что объект введут в эксплуатацию в конце июля 2020 года, банк контролирует стройку. Мы очень верим, что она завершится. Надежда есть», — сделала акцент представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Олимпийский».