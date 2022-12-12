Подмосковье 12 декабря 2022, 23:36 Строительство девятилетнего долгостроя ЖК «Народный» завершилось в Подольске

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ЖК «Народный» начали строить в Подольске в 2014 году. Завершить работы планировалось в 2014 году, однако, полностью достроить дом удалось лишь в 2022 году.

«Итоговая проверка Главгосстройнадзора подтвердила готовность жилого комплекса и выдала заключение о соответствии проектной документации (ЗОС)», — отметил Министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Строительство ЖК в Подольске осуществлялось ООО «ГлавГрадоСтрой». В 2020 году компания обанкротилась, а дом был включен в Единый реестр проблемных объектов. В 2021 году объект передали «Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области», чтобы восстановить права 267 дольщиков.

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ЖК «Народный» стал первым достроенным объектом, переданным Фонду защиты прав дольщиков Московской области. На данный момент еще 22 здания в Фонде остаются на стадии строительства.

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