Подмосковье 24 января 2024, 16:28 Строительство детской поликлиники на улице Мира началось в Чехове Главгосстройнадзор МО

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Детская поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену, появится на улице Мира в Чехове. Строители уже приступили к возведению медицинского учреждения.

В поликлинике запроектировали три надземных этажа и один подземный. Согласно проекту, там появится педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, комнаты здорового ребенка и другие необходимые помещения. Завершить строительство здания планируют в 2025 году.

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В новом медучреждении смогут работать 223 человека, включая 90 врачей, 80 сотрудников среднего медперсонала, 18 человек административного персонала и 35 сотрудников других направлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Сейчас больница готова на 80%.

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