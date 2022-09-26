Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 20:34 Поделиться Telegram

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Viber Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

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Жители ЖК «Гусарская баллада» в Одинцовском городском округе совсем скоро смогут водить своих детей в новый детский сад. Специалисты оценивают его готовность более чем на 50%.

Новый садик рассчитан на 400 мест. Он станет частью крупнейшего образовательного кластера в Московской области. В ближайшее время строители приступят здесь к монтажу фасадов.

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Современный детский сад будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду. В трехэтажном здании также появятся залы для музыки, хореографии и творчества. Полностью оборудуют столовую, кабинет врача и классы для различных секций.

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«В настоящее время на объекте порядка 85 человек, шесть единиц техники. В конце сентября строители приступят к монтажу фасада. До 30 ноября будут завершены все отделочные, внутренние и наружные работы. Будет подана заявка на проведение итоговой проверки Госстройнадзора», — рассказала начальник управления капитального строительства Елена Дедушева.

Работы планируют завершить до конца 2022 года.

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