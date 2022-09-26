Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года | 360°

Все новости

Спецоперация

26 сентября 2022, 21:07

Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона

Подмосковье

26 сентября 2022, 21:04

Доровольцы Подольска отправились на защиту границ России

Реклама

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Криминал

26 сентября 2022, 20:40

Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Читать 360tv в

Жители ЖК «Гусарская баллада» в Одинцовском городском округе совсем скоро смогут водить своих детей в новый детский сад. Специалисты оценивают его готовность более чем на 50%.

Новый садик рассчитан на 400 мест. Он станет частью крупнейшего образовательного кластера в Московской области. В ближайшее время строители приступят здесь к монтажу фасадов.

Реклама

Современный детский сад будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду. В трехэтажном здании также появятся залы для музыки, хореографии и творчества. Полностью оборудуют столовую, кабинет врача и классы для различных секций.

Реклама

«В настоящее время на объекте порядка 85 человек, шесть единиц техники. В конце сентября строители приступят к монтажу фасада. До 30 ноября будут завершены все отделочные, внутренние и наружные работы. Будет подана заявка на проведение итоговой проверки Госстройнадзора», — рассказала начальник управления капитального строительства Елена Дедушева.

Работы планируют завершить до конца 2022 года.

Одинцово

Строительство

Детские сады

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама