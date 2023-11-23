Подмосковье 23 ноября 2023, 15:16 Строительство детского сада в Поварове под Солнечногорском начнется в 1-м квартале 2024 года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Детский сад на 250 мест построят в Поварове под Солнечногорском к 2025 году. Работы начнут в 1-м квартале 2024-го.

Дошкольное учреждение будет рассчитано на 12 групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. В здании оборудуют колясочную, помещение охраны, группы с игровыми, спальнями и столовой, медицинский блок, пищеблок, прачечную, залы для музыки и физкультуры.

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Прилегающую территорию благоустроят, проведут озеленение и установят там игровые и физкультурные площадки.

Заместитель главы администрации муниципалитета Александр Сорокин осмотрел выделенный под строительство участок. Вскоре подрядчик приступит к подготовительному этапу: устройству подъездных дорог и бытового городка.

«Подрядчик выполнил проектные работы и прошел экспертизу. Сейчас ведется закупка первоначальных материалов, чтобы уже в начале следующего года приступить к полномасштабному строительству трехэтажного детского сада. Завершить работы планируется к 1 сентября 2025 года, но по возможности постараемся сдать объект раньше», — отметил Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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