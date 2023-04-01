Подмосковье 01 апреля 2023, 17:28 Строительство детского сада в микрорайоне Ногина в Серпухове завершили почти на 95% Александр Стёпушкин

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Завершается строительство нового детского сада на 250 мест в Серпухове. Сейчас рабочие заканчивают монтаж наружного освещения и вентиляции.

«Сад просторный, светлый, яркий. Уверен, что детям будет здесь комфортно и уютно», — рассказал глава Серпухова Сергей Никитенко.

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Сейчас заканчиваются работы по установке оборудования и сборке мебели. Рабочие доделывают забор вокруг территории. Началась подготовка к получению заключения о соответствии.

«Новый детский сад — это инновационное учреждение. Развивающие игры и современные модули позволят ребятам получать здесь полноценное образование», — сказала директор дошкольного учреждения Елена Тимохович.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к началу нового учебного года в Подмосковье откроют 20 новых школ и 11 детских садов.

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