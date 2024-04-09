Подмосковье 09 апреля 2024, 16:56 Строительство детского сада началось в ЖК «Зеленые Аллеи» в Ленинском округе Администраця Ленинского г.о.

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Строительство детского сада на 155 мест в жилом комплексе «Зеленые Аллеи» началось в Ленинском городском округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

Он отметил, что в данный момент идет процесс подготовки к строительству детского сада. Его возведение планируют завершить до конца июня 2025 года.

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«Сейчас строительная бригада работает над устройством котлована», — отметил Станислав Каторов.

Глава городского округа также уточнил, что строители уже завершили работы по проектированию школы на 1,2 тысячи мест в этом же комплексе, начало строительства запланировано на второй квартал 2024 года, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год.

«По строительству социальных учреждений в Ленинском городском округе отмечаем хорошую динамику», — добавил глава муниципалитета.

Сейчас на территории городского округа продолжается строительство шести школ и шести детских садов. Новые учебные заведения помогут разгрузить существующие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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