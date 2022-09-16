Строительство детского сада началось в поселке Развилка Ленинского округа | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 12:13 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Строительство детского сада началось в поселке Развилка Ленинского округа Новый детский сад появится в Ленинском округе

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Строители приступили к возведению первого этажа здания детского сада в Развилке. Первых воспитанников дошкольное учреждение примет в 2023 году.

«На объекте ведутся работы по армированию и бетонированию перекрытия цокольного этажа и вертикальных конструкций первого этажа. Рабочие также продолжают устройство наружных инженерных сетей. Строительство в графике», — уточнили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

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Детский сад площадью 4,5 тысячи квадратных метров рассчитан на 14 групп. Он сможет принять 340 малышей от 1,5 до семи лет. В нем будут предусмотрены просторные группы со спальнями и игровыми, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок с процедурным кабинетом, пищеблок, необходимые технические и административные помещения. На прилегающей территории установят теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, также проведут благоустройство и озеленение.

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Еще один новый детский сад построят в Ленинском округе, в микрорайоне Боброво. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева возведение объектов дошкольного образования проводится в регионе повсеместно.

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