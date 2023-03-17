Подмосковье 17 марта 2023, 11:24 Строительство детского сада началось в поселении Кутузовское в Химках

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Строительство нового детского сада на 350 мест началось на территории поселения Кутузовское в Химках. Посещать его смогут юные жители строящегося рядом жилого комплекса «Пятницкие луга».

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин дал старт строительству и вместе с жителями заложил в фундамент капсулу времени.

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«С открытием жилого комплекса здесь будут постоянно проживать около 18 тысяч химчан. При строительстве таких крупных жилых комплексов важно обеспечить жителей социально значимыми объектами — детскими садами, школами, поликлиниками. Сегодня мы даем старт строительству детского сада, который рассчитан на 350 малышей», — рассказал Дмитрий Волошин.

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Площадь детского сада составит 4,4 тысячи квадратных метров. Строители уже залили фундамент и установили вертикальные монолитные конструкции. Застройщик планирует, что в июне каркас будет готов и начнутся внутренние отделочные и инженерные работы.

В детском саду оборудуют 14 групп со спальными местами, раздевалками, буфетом и санитарными комнатами. Дошкольники будут заниматься спортом на свежем воздухе. Для этого предусмотрены две спортивные площадки и 14 игровых зон с навесами.

Детский сад начнет работу уже в конце 2024 года. В общей сложности на территории жилого комплекса «Пятницкие луга» возведут четыре детских сада на 1200 мест, а также две общеобразовательные школы на 2450 мест. После завершения строительства застройщик передаст муниципалитету 500 квадратных метров жилой площади. Ее используют для расселения ветхого фонда города.

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