13 января 2023, 08:18
Строительство детского сада началось в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске
Строительство детского сада на 320 мест началось в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске. Новое учреждение откроется в сентябре 2024 года.
Здание детского сада расположится возле нового корпуса школы № 4 и будет выполнено в таком же стиле. Кроме самой трехэтажной постройки, во дворе будет 14 площадок для прогулок и две спортивные площадки.
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Глава Солнечногорска Константин Михальков проверил ход подготовительных работ на объекте.
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«У нас здесь установлен бытовочный городок, в котором будут находиться, переодеваться строители, и штаб строительства здесь находится. Здесь будет котлован под садик организован <…>. Также планируем приступить к выполнению всех сетей в этом году», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Савелов.
Специалистам в ближайшее время предстоит согласовать план строительства и перейти к возведению здания.
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Солнечногорск
Детские сады
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