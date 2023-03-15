Подмосковье 15 марта 2023, 14:41 Строительство детского сада началось в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске

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Новый детский сад построят в Солнечногорске в микрорайоне Рекинцо-2 к 1 сентября 2024 года. Рабочие приступили к устройству котлована.

В Минстрое Подмосковья сообщили, что детский сад будет рассчитан на 320 мест. Подрядчик уже вышел на площадку и приступил к устройству котлована. Ведется планировка территории.

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Здание возведут с использованием модульных технологий концерна «Крост», что позволит сократить срок строительства. Открыть садик планируется уже в следующем году.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к 1 сентября.