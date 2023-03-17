Подмосковье 17 марта 2023, 17:05 Строительство детского сада началось в микрорайоне Катюшки в Лобне

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Строительство детского сада началось на севере микрорайона Катюшки в Лобне. Он рассчитан на 330 мест. Учреждение будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности детей.

В трехэтажном здании разместят спальные и игровые помещения, спортивный и музыкальный залы, пищеблок, кабинет медицинского работника, психолога и логопеда. Для прогулок на территории оборудуют игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы и беседки.

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Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2024 года. Сейчас на объекте идут земляные работы, в них задействовано 12 человек. В перспективе количество рабочих увеличится до 110. Учреждение возводят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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Недалеко от детского сада на территории жилого комплекса «Лобня-сити» построят одну из крупнейших школ Подмосковья на 2200 мест.

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