Подмосковье 08 апреля 2023, 14:16 Строительство детского сада на улице Школьной в Подольске завершится к концу года

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Глава Подольска Дмитрий Жариков проверил ход строительства нового детского сада на улице Школьной. Пусконаладочные работы планируется начать к концу года.

Возводить новый садик на 240 мест начали в прошлом году. Сейчас на объекте трудятся 40 человек. Монолитные работы уже завершены, полностью построены наружные стены и установлены окна. Строители делают крышу, возводят внутренние перегородки, монтируют воздуховоды. Продолжается прокладка наружного водопровода.

Генеральный директор компании «ФСК Макрострой» Всеволод Семенов сказал, что основные строительные работы планируется закончить до сентября.

Глава городского округа Подольск Владимир Жариков осмотрел выполненный объем и отметил, что стройка проводится в графике. Планируется, что дети начнут посещать детский сад 1 января следующего года или раньше.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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