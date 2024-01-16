Подмосковье 16 января 2024, 13:55 Строительство детского сада на Сосновой улице в Одинцове начнется в 2024 году Фото: Мособлархитектура

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Новый детский сад с витражами появится в Одинцове на Сосновой улице. Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного Совета Московской области одобрила облик дошкольного учреждения. Строительство начнется уже во втором квартале 2024 года.

«Новый трехэтажный детский сад площадью порядка 3,9 тысячи квадратных метров рассчитан на 245 воспитанников и комфортно разместит десять групп детей», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Строительство завершится в 2025 году. Согласно проекту, детский сад выполнят в лаконичном стиле, цветовая палитра будет представлена в светло-бежевых оттенках.

«В зонах входной группы и лестничных маршей применяется цветное витражное остекление, которое делает облик интересным, добавляет красок в экстерьер и помогает избежать монотонности, что особенно важно для детского дошкольного учреждения», — подчеркнула главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В трехэтажном здании обустроят вестибюль, пищеблок, медицинские помещения с процедурной, групповые, физкультурный и музыкальный залы. Прилегающую территорию также благоустроят — там появятся спортивные площадки и территории для прогулок.

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