Подмосковье 15 декабря 2022, 22:47 Строительство детского сада на 150 мест досрочно завершили в Котельниках

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В Котельниках досрочно завершилось строительство 35 детского сада в округе. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 150 малышей.

«Новое трехэтажное здание площадью около 3 тысяч квадратных метров уже получило от Главгосстройнадзора МО заключение о соответствии требованиям проектной документации и готовится к вводу в эксплуатацию», — сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Детский сад расположился в микрорайоне Опытное поле, дом 10/2. В здании для малышей обустроили групповой и административный блоки с медпунктом, столовой и колясочной. Прилегающую территорию также благоустроили: рядом с садом установили игровые и спортивные площадки с навесами и резиновым покрытием. Вокруг учреждения появились газоны, деревья, кустарники и цветники.

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Всего в 2022 году в Подмосковье появилось более 25 новых детских садов в 13 городских округах.

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