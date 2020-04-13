Строительство детского сада на 140 мест запланировали в Подольске. Его откроют к 2022 году
Объект включили в государственную программу Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Уже начинаются конкурсные процедуры по проектированию.
А появится детский сад по адресу: Электромонтажный проезд, дом №3. Об этом рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 годуВладимир Локтев.
Во время проектирования особое внимание уделят комфорту и безопасности детей.
Детские сады в Подмосковье
А за последние шесть лет малышей, которые посещают детские сады, стало на 130 тысяч больше. Подмосковное правительство продолжает активное строительство современных объектов. В ближайшие пять лет в области планируют возвести около 150 детских садов.
В первую очередь такие учреждения откроют в Красногорске, Балашихе, Одинцове, Химках, Мытищах и Ленинском округе. Там зафиксирована наибольшая потребность в детских садах.
Вместе с тем губернатор поручил Министерству образования региона и главам всех округов найти уже готовые помещения, которые можно переделать под дошкольные учреждения.
Также Андрей Воробьев рассказал, что в области продолжат развивать и открывать частные детские сады.