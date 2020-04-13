Строительство детского сада на 140 мест запланировали в Подольске. Его откроют к 2022 году

Объект включили в государственную программу Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Уже начинаются конкурсные процедуры по проектированию.

А появится детский сад по адресу: Электромонтажный проезд, дом №3. Об этом рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году Владимир Локтев.

Во время проектирования особое внимание уделят комфорту и безопасности детей.

Детские сады в Подмосковье

А за последние шесть лет малышей, которые посещают детские сады, стало на 130 тысяч больше. Подмосковное правительство продолжает активное строительство современных объектов. В ближайшие пять лет в области планируют возвести около 150 детских садов.

В первую очередь такие учреждения откроют в Красногорске, Балашихе, Одинцове, Химках, Мытищах и Ленинском округе. Там зафиксирована наибольшая потребность в детских садах.

Вместе с тем губернатор поручил Министерству образования региона и главам всех округов найти уже готовые помещения, которые можно переделать под дошкольные учреждения.

Также Андрей Воробьев рассказал, что в области продолжат развивать и открывать частные детские сады.