11 августа 2023, 11:16
Строительство детских садов и школ ускорили в Подмосковье на 23%
Строительство детских садов и школ стало быстрее в Подмосковье на 23%. Работы контролируют при помощи системы мониторинга социально-экономического развития, рассказали в Мингосуправлении региона.
Как рассказал директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов, в системе собрано свыше 400 шаблонов дорожных карт.
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«В системе собрано более 400 шаблонов дорожных карт. Статус 70% процедур по ним отслеживается автоматически, что позволяет контролировать каждый этап строительства», — сказал он.
Система позволяет автоматизировать мониторинг, формирование и анализ выполнения государственных и муниципальных программ. Она делает проще сбор и обработку показателей и прогноз социально-экономического развития.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.
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Школы
Строительство
Детские сады
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