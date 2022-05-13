Строительство детсада в Реутове завершат в декабре 2022 года

Новый детский сад примет воспитанников в 10А микрорайоне Реутова в 2023 году. Ход строительства проверили глава округа Станислав Каторов вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым.

«На объекте работают сорок человек, к сентябрю увеличим количество строителей до ста. Рабочие уже приступили к устройству стен, колонн и плит второго этажа, также ведутся работы по прокладке наружных сетей. Темп работ высокий, достроить детский сад планируем в декабре этого года», — сообщил Станислав Каторов.

В пресс-службе уточнили, что уникальность будущего учреждения образования заключается в том, что здесь будет четыре ясельные группы для детей от полутора лет. Всего в саду по плану заработает 12 групп.

«На первом этаже здания расположатся ясельные группы, оборудованные колясочными, помещениями для хранения игрушек, а также игровыми. Группы постарше с буфетными и спальнями займут второй и третий этажи. Кроме того, в детском саду запланированы спортивный и музыкальный залы. А прилегающую территорию благоустроят и озеленят», — отметили в пресс-службе.

Детский сад откроет двери для детей уже в 2023 году. Чтобы обеспечить малышей местами, в Реутове открываются мини-сады на основе частно-государственного партнерства. Сегодня порядка 300 детей посещают пять подобных учреждений.

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